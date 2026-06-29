Το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (29/6). Λίγες ώρες μετά την άφιξή τους στο ολλανδικό προπονητικό κέντρο, οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι και των συνεργατών του.

Ο Σόλα Σορετίρε ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ο Γίρι Παβλένκα έμεινε εκτός για λόγους αποφόρτισης, ο Δημήτρης Χατσίδης προφυλάχθηκε λόγω μίας ενόχλησης στον αστράγαλο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε τη θεραπεία του. Από την άλλη, οι Κωνσταντίνος Θυμιάνης, Μαντί Καμαρά και Γιάννης Μιχαηλίδης προπονήθηκαν κανονικά.

Την Τρίτη (30/06) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσουν διπλή προπόνηση, στις 11:00 και στις 19:00 (ώρα Ελλάδας).