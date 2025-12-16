Με τον Χρήστο Ζαφείρη να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου για το παιχνίδι απέναντι στη Μαρκό (Τετάρτη 17/12, 20:00, COSMOTE SPORT 1 HD) στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο 22χρονος διεθνής μέσος, που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από το ξεκίνημα του νέου έτους, έτυχε θερμής υποδοχής από τους νέους συμπαίκτες του. Μάλιστα, θα τους δει κι από κοντά κόντρα στο σύλλογο από τη Super League 2, με τον ΠΑΟΚ να χρειάζεται τη νίκη ώστε να σφραγίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Ο Λουτσέσκου αναμένεται να προβεί σε αρκετές αλλαγές ενώ δεδομένα δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Ντέγιαν Λόβρεν, Ζόαν Σάστρε, Γιάννη Μιχαηλίδη, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρη Πέλκα και Γιώργου Γιακουμάκη – όλοι τους υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι αποτελεί την… πρεμιέρα της Κάρτας Φιλάθλου που θα είναι απαραίτητη από εδώ και πέρα για την αγορά εισιτηρίου.