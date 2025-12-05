Η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 7/12, 19:30, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League συνεχίζεται για το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, με την τακτική να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία. Ωστόσο, το νέο πρόβλημα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου ακούει στο όνομα «Γιάννης Μιχαηλίδης». Ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός έμεινε εκτός προπόνησης και θα υποβληθεί αύριο Σάββατο (6/12) σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο.

Το διάστημα απουσίας του Μιχαηλίδη υπολογίζεται στον ένα μήνα. Οι «ασπρόμαυροι» την παραμονή του ντέρμπι θα προπονηθούν στις 16:45.