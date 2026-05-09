Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Κυριακή 10/5, 19:30, Cosmote Sport 3), για την 4η αγωνιστική των Play Off του Πρωταθλήματος της Super League.

Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτομέρειες του ντέρμπι και ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις, ωστόσο, εκτός προπόνησης έμεινε ο Χόρχε Σάντσες, λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Έτσι, δεν θα είναι διαθέσιμος για την επικείμενη αναμέτρηση.

Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Εκτός πλάνων έχει τεθεί εδώ και μερικές εβδομάδες και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, που προ ημερών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η αποστολή της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου αναχωρεί από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.