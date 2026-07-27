Η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα (30/7, 20:45, OPEN TV) και έφερε προβληματισμό και αντιδράσεις στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ, που είχε επικρατήσει 3-2 των Ουκρανών στην Πολωνία, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και πλέον καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ του σκορ.

Τον αγώνα θα σφυρίξει ο Πολωνός Νταμιάν Σίλβερτσακ, με τον ορισμό να φέρνει πολλά σχόλια, καθώς η χώρα του ρέφερι συνορεύει με την Ουκρανία.

Εκτός αυτού ο Σίλβερτσακ ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του περσινού πρωταθλήματος στην Τούμπα και έχει σφυρίξει και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τους ομίλους του Europa Conference League τη σεζόν 2023/24.

Τότε είχε ακυρώσει το γκολ του Γουίλιαμ Εκόνγκ, με την απόφαση να φέρνει πολλές συζητήσεις στους ανθρώπους του Δικεφάλου του Βορρά.