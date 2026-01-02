Τέλος στη φημολογία αναφορικά με τα σενάρια περί… Λιβάι Γκαρσία έβαλε ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας, κάτι το οποίο διέψευσαν κατηγορηματικά οι άνθρωποι της ομάδας.

Σύμφωνα με τη ρωσική ιστοσελίδα «Match TV», ο «δικέφαλος του βορρά» πήρε επίσημα θέση και τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι πληροφορίες είναι ψευδείς.

Με αυτό τον τρόπο ο ΠΑΟΚ έκλεισε το κεφάλαιο Λιβάι Γκαρσία τονίζοντας ότι ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ βρίσκεται στο μεταγραφικό του στόχαστρο.