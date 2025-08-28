Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Ριέκα στην Τούμπα. Οι Κροάτες κέρδισαν 1-0 στον πρώτο αγώνα και ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να «απαντήσει» για να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Europa League.
ΠΑΟΚ – Ριέκα 0-0 (OPEN TV)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.
Ριέκα (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Λάσιτσκας, Πέτροβιτς, Ντάντας, Όρετς, Μέναλο, Γιάνκοβιτς, Φρουκ.