Σε φάση ουσιαστικής προώθησης εισέρχεται το πρότζεκτ της Νέας Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Το νέο γήπεδο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως αθλητική εγκατάσταση, αλλά ως έργο αστικής ανάπλασης με ευρύτερο αποτύπωμα για τη Θεσσαλονίκη.

Αντιπροσωπεία της ΠΑΟΚ επισκέφθηκε τα γραφεία της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την περιφερειάρχη Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά. Στο τραπέζι τέθηκαν οι μελέτες που έχουν προχωρήσει, τα επόμενα στάδια αδειοδοτήσεων και ο συνολικός σχεδιασμός για την αναβάθμιση της περιοχής γύρω από την Τούμπα.

Τον «δικέφαλο του Βορρά» εκπροσώπησαν η CEO Μαρία Γκοντσαρόβα, ο υπεύθυνος γηπεδικών εγκαταστάσεων Γιάννης Δημογιάννης, το μέλος της διοίκησης Μάριος Τσάκας και ο νομικός σύμβουλος Ανδρέας Παπαμιμίκος, παρουσιάζοντας αναλυτικά την πορεία του έργου.

Παράλληλα, προετοιμάζεται και το πλάνο προσωρινής μετακόμισης της ομάδας στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, ώστε να διασφαλιστεί η αγωνιστική συνέχεια κατά τη διάρκεια των εργασιών.

