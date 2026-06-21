Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τις 8 το απόγευμα της Κυριακής (21/6) ο Αλέσιο Λίσι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση από τη Ρώμη.

Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής θα αποτελέσει τον διάδοχο του Ράζβαν Λουτσέσκου υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Τη Δευτέρα (22/6) αναμένεται να βρεθεί για πρώτη φορά στη Νέα Μεσημβρία, για να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ, αλλά και για να έχει μια πρώτη επαφή με τους ποδοσφαιριστές.

Υπενθυμίζεται ότι για τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση των παικτών του ΠΑΟΚ εν όψει της νέας σεζόν.