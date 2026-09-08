Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έφτασε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης (8/9) ο Κρίστιαν Γιάκιτς που αναμένεται να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Ο 29χρονος Κροάτης μέσος θα δώσει ακόμη μία λύση στον Αλέσιο Λίσι στο χώρο του κέντρου, προερχόμενος από την Άουγκσμπουργκ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Γιάκιτς μετακομίζει στην Τούμπα με τη μορφή δανεισμού από τον βαυαρικό σύλλογο, με το «ενοίκιο» να φτάνει στο μισό εκατομμύριο ευρώ.

Παράλληλα, για το προσεχές καλοκαίρι υπάρχει οψιόν αγοράς του – όχι υποχρεωτική – που τέθηκε στα 4.000.000 ευρώ.

Ο πρώην άσος των, μεταξύ άλλων, Λοκομοτίβα και Ντινάμο Ζάγκρεμπ θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Λίσι ενόψει και του ντέρμπι με τον Άρη για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League (Κυριακή 13/9, 21:00).