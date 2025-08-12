Στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο διεθνής επιθετικός έφτασε στην πόλη το βράδυ της Τρίτης (12/8), λίγο μετά τις 22:00, γνωρίζοντας την αποθέωση από φιλάθλους του «δικεφάλου» του Βορρά, που ήταν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Την Τετάρτη ο 31χρονος φορ, αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ και θα ανακοινωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Γιακουμάκης θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ, με το ποσό του δανεισμού από τους ασπρόμαυρους στους Μεξικανούς να ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Από εκεί και πέρα ο διεθνής φορ θα λάβει 1.5 εκατομμύριο ευρώ από τον ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2025/26.

Στη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κρουζ Αζούλ έχει προβλεφθεί και οψιόν αγοράς ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι, η οποία ωστόσο δεν είναι υποχρεωτική.