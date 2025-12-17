Οι τυπικές λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί επίσημα η μεταγραφή του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ. Ο 32χρονος επιθετικός, που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στους «ασπρόμαυρους».

Μάλιστα, ο Σουηδός φορ βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου της Τούμπας το βράδυ της Τετάρτης (17/12) προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Γερεμέγεφ είδε το ματς σε σουίτα παρέα με τη Μαρία Γκοντσάρεβα αλλά και τον Χρήστο Ζαφείρη, με τον 22χρονο διεθνή μέσο να έχει ενταχθεί εδώ και λίγες ημέρες στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ράζβαν Λουτσέσκου.