Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είχαν ένα γεμάτο πρωινό στη Νέα Μεσημβρία, συνεχίζοντας συνεχίζουν τη δουλειά με φόντο το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (Κυριακή 19/4, 18:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των Play Off 1-4 του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 10:00, ενώ στη συνέχεια θα πάρουν την πασχαλινή άδειά τους.

Απών ήταν φυσικά ο Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος βρίσκεται στην πατρίδα του, λόγω του θανάτου του πατέρα του, Μιρτσέα. Υπενθυμίζεται, ότι αντιπροσωπεία της ΠΑΕ θα βρεθεί στο Βουκουρέστι για την κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου τη Μεγάλη Παρασκευή.

