Στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις μεταφέρεται ο Γίρι Παβλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε σε σύγκρουση που είχε με τον Κάρολ Σφιντέρσκι, στα πρώτα λεπτά του β’ μέρους του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, που βρήκε νικητές τους Θεσσαλονικείς με 2-0 στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο Παβλένκα, τη θέση του οποίου πήρε στο 51ο λεπτό ο Αντώνης Τσιφτσής, έχει ένα χτύπημα στο θώρακα και ένα στο δεξί γόνατο. Στο θώρακα θα κάνει προληπτικά αξονική, στο γόνατο φαίνεται υπάρχει ένα θέμα κι όλα δείχνουν πως θα μείνει τουλάχιστον ένα μήνα εκτός δράσης, χάνοντας, μεταξύ άλλων, τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του UEFA Europa League απέναντι σε Μπέτις και Λιόν.