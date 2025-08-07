Τη φανέλα του ΠΑΟΚ προβάρει ο Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς οι Θεσσαλονικείς είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από την Κρουζ Αζούλ.

Πιο συγκεκριμένα οι «ασπρόμαυροι» ήρθαν σε συμφωνία με την ομάδα από το Μεξικό, κι έτσι ο 30χρονος διεθνής επιθετικός, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν θετικός στο ενδεχόμενο επαναπατρισμού του, θα φορέσει τη φανέλα του «δικεφάλου» του Βορρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συμφωνία των δύο ομάδων θα συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς του παίκτη για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο ΠΑΟΚ πρόκειται να καλύψει ένα πολύ σημαντικό μέρος από το συμβόλαιο του Γιακουμάκη, το οποίο ανέρχεται στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Με την Κρουζ Αζούλ ο Γιακουμάκης κατέγραψε 40 εμφανίσεις με απολογισμό εννέα γκολ και οκτώ ασίστ.