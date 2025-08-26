Ο Ιβάν Σαββίδης είχε συνάντηση με τον Χρήστο Ζαφείρη, λίγες ώρες μετά την οριστικοποίηση της μεταγραφής του 22χρονου διεθνή μέσου στον ΠΑΟΚ.

Ο πρόεδρος τον καλωσόρισε στην μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα αποτελεί σημαντικό κομμάτι των επιτυχιών που έρχονται.

Ο Ζαφείρης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον πρόεδρο για τη μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, δήλωσε χαρούμενος που θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τόνισε ότι έρχεται στην Τούμπα για να πετύχει μεγάλα πράγματα, για να κερδίσει τίτλους και να παίξει με τον ΠΑΟΚ στο UEFA Champions League.