Από το πρωί της Δευτέρας (31/8) η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έθεσε στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας που φέρνει αντιμέτωπους τους δυο φιναλίστ της περυσινής διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να πάρει ρεβάνς από τον ΟΦΗ, ο οποίος είχε επικρατήσει με 3-2 στην παράταση στον τελικό που είχε διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (2/9, 22:15) στο γήπεδο της Τούμπας.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων: Θύρα 1 €40 (Παιδικό €10), Θύρες 2 και 3 €30 (Παιδικό €10), Θύρες 5 και 6 €25 (Παιδικό €10), Θύρες 4 και 4Α €15, Θύρες 7, 7Α και 8 €15 (Παιδικό €10), Θύρες VIP και VIPA €150. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (paokfc.gr).