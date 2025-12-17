Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι από τις 10 το πρωί της Πέμπτης (18/12) θα αρχίσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (21/12) στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι τιμές των εισιτηρίων: στα €15 για τις Θύρες 4 και 4Α, στα €15 για τις Θύρες 7, 7Α και 8, στα €20 για τις Θύρες 5 και 6, στα €30 για τις Θύρες 2 και 3, στα €40 για τη Θύρα 1 και στα €150 για τις Θύρες VIP και VIPA.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα paokfc.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.