Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Λιλ – ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23/10) στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) στο γήπεδο «Πιερ Μορουά».

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι στα 18,50€ για τις θύρες των φιλοξενουμένων (I21-24, J21-23, K21) και στα 60,00€ για τη 1st class (M04, N01). Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ενημέρωση, η διάθεσή τους θα γίνει σε δύο περιόδους.

Στην 1η περίοδο (14/10/2025 14:00 – 15/10/2025 16:00) δίνεται προτεραιότητα στους VIP–VIPA–Skybox κατόχους διαρκείας αυστηρά για προσωπική χρήση. Η 2η περίοδος (15/10/2025 17:00 – 20/10/2025 17:00) αφορά στην ελεύθερη διάθεσή τους.

Η πώληση των εισιτηρίων γίνεται μόνο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (paokfc.gr).