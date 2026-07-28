Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι από το πρωί της Τετάρτης (29/7, 10:00), θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τον επαναληπτικό αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου (30/7, 20:45), στο πλαίσιο του Β’ Προκριματικού γύρου του UEFA Europa League.

Ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφά για τον μεθαυριανό επαναληπτικό αγώνα κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει ήδη κάνει τη μισή δουλειά μετά τη νίκη της με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία.

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