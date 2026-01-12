Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, η μετακίνηση του Βάνια Ντρκούσιτς από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης στον ΠΑΟΚ είναι «προ των πυλών». Μία μεταγραφή που είχε «παίξει» το περασμένο καλοκαίρι, όλα δείχνουν πως θα ολοκληρωθεί με καθυστέρηση λίγων μηνών.

Όπως ανέφερε ο Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ, ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει σε όλα με τον ατζέντη του 26χρονου Σλοβένου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα λαμβάνει περί το 1.000.000 ευρώ για κάθε χρόνο του συμβολαίου του.

Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς έχουν προχωρήσει τις επαφές με τον ρωσικό σύλλογο, ο οποίος θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό γύρω στα 3.000.000 ευρώ ενώ θα υπάρχουν και μπόνους επίτευξης στόχων, ατομικών κι ομαδικών.

Ο 26χρονος διεθνής Σλοβένος στόπερ, ύψους 1,86μ., έχει πραγματοποιήσει φέτος 20 εμφανίσεις με το σύλλογο από την Αγία Πετρούπολη, με τον οποίο δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2029. Η επιθυμία του, ωστόσο, να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις – με τους ρωσικούς συλλόγους να είναι ακόμη τιμωρημένοι – φαίνεται πως θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετακόμισή του στη Θεσσαλονίκη.