Δεύτερο τεστ θετικό για τον Δικέφαλο του Βορρά, που λίγες ημέρες μετά τη νίκη του με 4-1 επί της Μπέβερεν, πρόσθεσε ακόμη μία «τεσσάρα» αυτή τη φορά απέναντι στη Βέστερλο, δημιουργώντας αρκετές φάσεις στα καρέ των Βέλγων. Ακόμη ένα γκολ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με τους ασπρόμαυρους να πατάνε «γκάζι» στο δεύτερο ημίχρονο.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ήρθε στο 7ο λεπτό, όταν ο Ζίβκοβιτς επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον Λάτουβερς, όμως ο τερματοφύλακας της Βέστερλο έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ.

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