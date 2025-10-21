Η νίκη επί της ΑΕΚ αποτελεί πλέον παρελθόν και ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με τη Λιλ στο «Σταντ Πιέρ Μορουά» (Πέμπτη 23/10, 22:00), για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα στο ματς της OPAP Arena ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της επιθετικής τακτικής, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό δίτερμα.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ που αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι της Κυριακής (19/10), υποβλήθηκε σε θεραπεία κι η κατάστασή του θα αξιολογηθεί εκ νέου στην προπόνηση της Τετάρτης (22/10). Ο Δημήτρης Χατσίδης έκανε κι αυτός θεραπεία, ενώ ο Γίρι Παβλένκα έκανε ατομικό στο γήπεδο.

Την Τετάρτη οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 10:45 στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί με πτήση τσάρτερ για Λιλ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στις 21:00 ώρα Ελλάδας θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου ενώ τους ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπήσει ο Σουαλιό Μεϊτέ.

