Το ντέρμπι της Λεωφόρου δεν σηματοδότησε μόνο την απώλεια του αήττητου, στο πρωτάθλημα, για τον ΠΑΟΚ, αλλά σημαδεύτηκε και από την αναγκαστική αλλαγή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός έδωσε στο 74’ τη θέση του στον Λούκα Ιβανούσετς. Έχοντας ήδη πετύχει ένα γκολ, ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε στο έδαφος με μυϊκό πρόβλημα.

Ο Βολιώτης άσος, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, υπέστη θλάση α’ προς β’ βαθμού στον δεξιό δικέφαλο και, αυτόματα, τέθηκε εκτός των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Αυτό, πρακτικά, σημαίνει πως ο Κωνσταντέλιας θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δέκα ημέρες. με το διάστημα απουσίας του να ενδέχεται να φτάσει και στον ένα μήνα, ωστόσο θα γίνεται καθημερινά επανεκτίμηση της κατάστασής του. Σε αντίστοιχη περίπτωση το καλοκαίρι, ο Τάισον είχε επιστρέψει στη δράση σε μικρότερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο.

Τα πάντα θα εξαρτηθούν από τον τρόπο που θα αντιδράσει ο οργανισμός του «Ντέλια» στις θεραπείες που θα υποβληθεί. Μετά τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Κηφισιά (23/11) για τη Super League και την Μπραν (27/11) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League ενώ ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό (30/11) για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αλλά και τα δύο «κολλητά» ντέρμπι, με τον Άρη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (2/12 στο «Κλεάνθης Βικελίδης») και τη 13η της Super League (7/12 στην Τούμπα), αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ