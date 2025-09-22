Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στη League Phase του UEFA Europa League καθώς υποδέχεται στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Τετάρτη 24/9, 19:45, Cosmote Sport 2).

Τα μαντάτα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου, δεν ήταν καθόλου ευχάριστα σε ό,τι αφορά στον Δημήτρη Πέλκα. Ο 32χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς του περασμένου Σαββάτου (20/9) κόντρα στον Παναιτωλικό, υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση στον δεξιό δικέφαλο.

Ο Πέλκας ξεκίνησε θεραπεία και η επιστροφή του αναμένεται μετά τη διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων τον Οκτώβριο.

Την Τρίτη (23/9) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 17:00 στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Νωρίτερα, στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Τους ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπήσει ο Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, από την πλευρά, θα δώσει τη δική της συνέντευξη στις 18:15. Αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα του Ζάρκο Λάζετιτς θα έχει τη συμπαράσταση περίπου 250 φίλων της.