Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα (24/11), στις 10:00, θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ – Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (27/11, 19:45), στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι τιμές των εισιτηρίων: στις Θύρες 4, 4Α είναι στα €15, στις Θύρες 7, 7Α στα €20, στις Θύρες 5, 6 στα €25, στις Θύρες 2, 3 στα €35, στη Θύρα 1 στα €40 και στις Θύρες VIP, VIP A στα €100. Το παιδικό τιμάται στα €5.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (paokfc.gr).