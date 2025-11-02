Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι το πρωί της Δευτέρας (3/11, στις 10:00) θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ–Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (6/11, 22:00) στο γήπεδο της Τούμπας.

Τα εισιτήρια τιμώνται στα 15 (Θύρες 4, 4Α), 20 (Θύρες 7, 7Α), 25 (Θύρες 5, 6), 35 (Θύρες 2, 3), 40 (Θύρα 1) και 100 ευρώ (Θύρες VIP, VIPA) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.