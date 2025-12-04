Μπορεί το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται για το δεύτερο διαδοχικό ντέρμπι με τον Άρη, αυτή τη φορά στην Τούμπα (Κυριακή 7/12, 19:30) για τη 13η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, ωστόσο μπροστά υπάρχει και το παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή (5/12) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (11/12) στις 19:45 στη «Χούβεφαρμα Αρίνα».

Η τιμή των εισιτηρίων έχει καθοριστεί στα 25,60€ – 50 BGN κι αντιστοιχούν στη Θύρα V του γηπέδου. Στην τιμή εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό fee του παρόχου εισιτηρίων ενώ η πώλησή τους γίνεται αποκλειστικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (paokfc.gr).