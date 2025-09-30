Μπορεί να προηγείται χρονικά η αναμέτρηση με τη Θέλτα στο «Μπαλαϊδος» (Πέμπτη 2/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ωστόσο το επόμενο εντός έδρας ματς για τον ΠΑΟΚ είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (Κυριακή 5/10, 20:30), για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» στο γήπεδο της Τούμπας θα ξεκινήσει από αύριο Τετάρτη (1/10) στις 11:00. Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής: 40 ευρώ στη Θύρα 1, 30 ευρώ στις Θύρες 2 και 3, 20 ευρώ στις Θύρες 5 και 6, 15 ευρώ στις Θύρες 4, 4Α, 7, 7Α και 8 και 150 ευρώ στις Θύρες VIP και VIPA.

Η πώλησή τους γίνεται είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ticketmaster.

Παράλληλα, δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι η πώληση των εισιτηρίων θα σταματήσει 1,5 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 5/10/2025 19:00 ή μέχρι εξαντλήσεως αυτών.