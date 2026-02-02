Έντονα συγκινησιακό ήταν το κλίμα το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα, καθώς οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό (4-1), αποχαιρέτησαν τα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα.
Μία ημέρα μετά το ματς ο «δικέφαλος» του Βορρά δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι συγκλονιστικές στιγμές που καταγράφηκαν από το «αντίο» των φίλων του ΠΑΟΚ στα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία.
Το αντίο της Τούμπας στα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα… pic.twitter.com/97e8V5Bf3m
— PAOK FC (@PAOK_FC) February 2, 2026
