Το δικό του μήνυμα, με αφορμή τη συμπλήρωση 66 ετών από τα εγκαίνια της Τούμπας, έστειλε ο ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα να αλλάξει το σπίτι μας, αλλά όχι η ψυχή του…» .

Πιο συγκεκριμένα οι Θεσσαλονικείς σε ανάρτηση που έκαναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα «γενέθλια» του γηπέδου της ομάδας ποδοσφαίρου του συλλόγου, αναφέρουν:

«O μύθος της Τούμπας, το ωραιότερο γήπεδο του κόσμου, κλείνει σήμερα 66 χρόνια… Ήρθε η ώρα το σπίτι μας να αλλάξει, χωρίς να αλλάξει η ψυχή του. Η Νέα Τούμπα δεν μπορεί να περιμένει..».

Όλα αυτά ενώ οι επαφές και οι διεργασίες για την έναρξη της κατασκευής του νέου γηπέδου κορυφώνονται, με τον «Δικέφαλο» του βορρά να θέλει να μπει στο νέο του «σπίτι» μέσα στα επόμενα χρόνια.