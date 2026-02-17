Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν όψει της πρώτης μονομαχίας του κόντρα στη Θέλτα, για τα Play Off του Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (19/2, 19:45) στην Τούμπα.

Τα προβλήματα, πάντως, παραμένουν για τον Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα (κλείνει τα 57). Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Λούκα Ιβανούσετς δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Εκτός πλάνων έχει τεθεί λόγω τιμωρίας και ο Γιώργος Γιακουμάκης, ενώ στις κερκίδες θα είναι – επίσης λόγω τιμωρίας – και ο Λουτσέσκου.

Η τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (18/2) στις 16:45 στη Νέα Μεσημβρία, με ανοιχτό το πρώτο 15λεπτο για τα ΜΜΕ.

Στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου στην Τούμπα, με τον Χρήστο Ζαφείρη στο πλευρό του προπονητή, ενώ η αποστολή της Θέλτα θα μιλήσει στις 19:00 και θα προπονηθεί στις 19:45 στο ίδιο γήπεδο.