Δύο μέρες πριν την πρώτη αναμέτρηση με τη Ριέκα (Πέμπτη 21/8, 21:45, OPEN TV – «Στάντιον Ρουγέβιτσα») για τα Play Off του UEFA Europa League και η προετοιμασία του αγωνιστικού τμήματος του ΠΑΟΚ φτάνει στο τέλος της.

Για μία ακόμα μέρα η τακτική βρέθηκε στο προσκήνιο, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να δείχνει στους παίκτες του τι θέλει να δει από αυτούς στην Κροατία. Στο τελευταίο μέρος της προπόνησης διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα. Ο Τάισον ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο κάτι που σημαίνει πως δεν προλαβαίνει το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δυο ομάδες.

Την Τέταρτη (20/8) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 9:30 στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 13:00 στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της Τούμπας θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Λουτσέσκου και του Σουαλιό Μεϊτέ, που θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές.

Το απόγευμα ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση τσάρτερ για Ριέκα. Αξίζει να αναφερθεί πως Μαγκομέντ Οζντόεφ και Γιάννης Κωνσταντέλιας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς έχουν ήδη δύο κίτρινες κάρτες και, εφόσον αντικρίσουν ακόμη μία στην Κροατία, θα απουσιάσουν από τον επαναληπτικό της Τούμπας (Πέμπτη 28/8, 20:30).