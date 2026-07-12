O ΠΑΟΚ φουλάρει μεταγραφικά, με στόχο να ενισχυθεί στις θέσεις, που «πονάει», προκειμένου να εμφανιστεί όσο πιο έτοιμος γίνεται στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Σήμερα περίπου στις 19:00 οι «ασπρόμαυροι» θα υποδεχτούν στη Θεσσαλονίκη τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, ωστόσο ημέρα αφίξεων θα είναι και η αυριανή, καθώς τη Δευτέρα αναμένεται να πατήσει σε ελληνικό έδαφος ο Τάχα Αλί.

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