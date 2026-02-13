Ο τραυματισμός του Δημήτρη Πέλκα στο αγώνα-ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας αποδείχθηκε σοβαρός. Ο 32χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε, έδειξε θλάση.

Ο Πέλκας θα μείνει στα «πιτς» μέχρι τις αρχές του Μαρτίου και θα χάσει το ντέρμπι με την ΑΕΚ (15/2, εντός) για τη Super League, τα δύο παιχνίδια με τη Θέλτα (19/2 εντός και 26/2 εκτός) για τα Play Off του UEFA Europa League και τους αγώνες πρωταθλήματος με ΑΕΛ (22/2 εκτός), Αστέρα Τρίπολης (1/3 εντός), Κηφισιά (4/3 εκτός) και Ολυμπιακό (8/3 εκτός).

Να σημειωθεί ότι ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει, επίσης, για τις δυο επόμενες εβδομάδες στους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κίριλ Ντεσπόντοφ ενώ παραμένει άγνωστο το πότε ακριβώς θα επιστρέψει στη δράση ο Λούκας Ιβανούσετς, ο οποίος έχει τεθεί νοκ άουτ από τα μέσα Δεκέμβρη.

Και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν σε θεραπεία.