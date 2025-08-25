Ο Χρήστος Ζαφείρης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και γνώρισε την αποθέωση. Περίπου 1.000 φίλοι ου «Δικεφάλου του Βορρά» αποθέωσαν τον Έλληνα διεθνή μέσο, δείχνοντας τον ενθουσιασμό τους για την μεταγραφή.

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο 22χρονος δεν μπορούσε να πιστέψει την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί, αλλά αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις.

Να θυμίσουμε ότι ο Ιβάν Σαββίδης πραγματοποίησε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, δαπανώντας περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Χρήστο Ζαφείρη φέρει από τη Σλάβια Πράγας.

Ο 22χρονος διεθνής μέσος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο του Βορρά». Η συμφωνία με τους Τσέχους προβλέπει ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί την 1η Ιανουαρίου, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει ανατροπή και ο Ζαφείρης να ενισχύσει από τώρα την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.