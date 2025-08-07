Στις 20:30 (OPEN TV) θα αρχίσει στην κατάμεστη Τούμπα το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τη Βόλφσμπεργκερ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς, στον πρώτο επίσημο αγώνα τους για τη νέα σεζον, θα προσπαθήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα πλέι οφ, έχοντας τη συμπαράσταση των φιλάθλων τους που «εξαφάνισαν» τα εισιτήρια για το αποψινό ματς.

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου απέναντι στους Κυπελλούχους Αυστρίας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των τραυματισμένων, Ντεσπόντοφ και Θυμιάνη.

Ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται στην Τούμπα και θα παρακολουθήσει διά ζώσης αγώνα της ομάδας του για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια,

Μάλιστα ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου πριν την έναρξη του ματς ζήτησε από τους παίκτες του Λουτσέσκου να «πεθάνουν» στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Δικεφάλου.

β Παβλένκα – Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Καμαρά – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Τσάλοφ

Βόλφσμπεργκερ: Πόλστερ – Μάτιτς, Ρένερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρτνερ, Πίζινγκερ, Σεπφ, Αγκιεμάνγκ, Μπάλο, Άβντιγια