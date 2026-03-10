Έπειτα από ένα γεμάτο υποχρεώσεις δίμηνο, το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ έχει πλέον ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Μετά τη «λευκή» ισοπαλία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται τον Λεβαδειακό στο γήπεδο της Τούμπας (15/3, 18:00) για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Η προετοιμασία για το επικείμενο παιχνίδι με τους Βοιωτούς ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης (10/3) στη Νέα Μεσημβρία. Ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε μέρος της κανονικής προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ο Γίρι Παβλένκα δούλεψε μόνος του στο γήπεδο, ενώ οι Γιώργος Γιακουμάκης, Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (11/3) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00. Υπενθυμίζεται ότι έξι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου βρίσκονται στο όριο καρτών και θα πρέπει να προσέξουν ενόψει και της έναρξης των Play Off, οι Τάισον, Γιακουμάκης, Αλεσάντρο Μπιάνκο, Μαντί Καμαρά, Χρήστος Ζαφείρης και Αντώνης Τσιφτσής.