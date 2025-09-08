Αγωνιστική εβδομάδα ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) στη Νέα Μεσημβρία, για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, εν αναμονή φυσικά της επιστροφής των διεθνών.

Με ορίζοντα το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ (Κυριακή 14/9, 21:30), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ξεκίνησε η εβδομάδα, χωρίς πάντως να είναι ακόμη γνωστό το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το παιχνίδι – προβάδισμα μοιάζει να έχει το Παγκρήτιο. Το πρόγραμμα της προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και τουρνουά στο φινάλε.

Τα προβλήματα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου είναι γνωστά, τα εξής δύο: ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ ο Μαντί Καμαρά έκανε ένα μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά. Την Τρίτη οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 18:00.