Ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα η συνάντηση, μεταξύ του Α.Σ. ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ με κεντρικό θέμα την παράδοση του μνημονίου για το φιλόδοξο έργο της κατασκευής της Νέας Τούμπας.

Μετά από 70 λεπτά, οι δυο πλευρές του συλλόγου, ολοκλήρωσαν τη συνέλευση, με τους ανθρώπους του Ερασιτέχνη να παραδίδουν ένα κείμενο σε αυτούς της ΠΑΕ, από τους οποίους έως ότου διαβαστεί και μελετηθεί δεν μπορεί να γίνει κανένα σχόλιο.

Από την πλευρά του Α.Σ. ΠΑΟΚ, παρόντα ήταν τα μέλη της διοίκησης κ. Πατρίδας, Καπετανάκης και Νικολαΐδης, καθώς και η νομική σύμβουλος του συλλόγου, κα. Γιαννακοπούλου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συζητήσαμε για τα διάφορα θέματα που απασχολούν τις δύο πλευρές, είμαστε μια οικογένεια και θα έχουμε συνέχεια σε αυτό».

Για τα επόμενα βήματα: «Θα το επεξεργαστεί η ΠΑΕ και θα έχουμε δεύτερη συνάντηση. Δεν προσδιορίσαμε το πότε, αλλά είπαμε να γίνει σύντομα».

Για το αν είναι αισιόδοξη ότι θα γίνει η Νέα Τούμπα από τον κύριο Σαββίδη: «Φυσικά και είμαι αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη ότι θα γίνει η Νέα Τούμπα με τους καλύτερους όρους για τον ΠΑΟΚ. Με τον κύριο Σαββίδη, φυσικά, για ποιον λόγο είμαστε εδώ σήμερα. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και το ξαναλέμε, και η παρουσία μας εδώ αυτό συμβολίζει».

Πηγή: sport-fm.gr