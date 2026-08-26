Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στη Νορβηγία, εν όψει του αυριανού επαναληπτικού αγώνα με την Μπραν (27/8, 20:00), για τα play-offs του UEFA Conference League. H ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ένα vidoo, δημοσίευσε στιγμιότυπα από το ταξίδι της αποστολής στο Μπέργκεν.

Με ανεβασμένη την ψυχολογία, μετά την ευρεία νίκη του επί του Λεβαδειακού, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει για την πρόκριση στη Νορβηγία κόντρα στην Μπραν.

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