Λίγο μετά τις 16:30, ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ από την Παρτίζαν, σε ένα deal που θα κοστίσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ στον Δικέφαλο του Βορρά.

Παρά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, προχωρώντας στην αγορά του 20χρονου αρχηγού της Παρτίζαν, Όγκνιεν Ούκρεσιτς, ο οποίος έφτασε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου τον υποδέχτηκε πλήθος κόσμου το οποίο στη συνέχεια φωτογραφήθηκε μαζί του.

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