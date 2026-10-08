Την πόρτα του χειρουργείου πέρασαν ο Γίρι Παβλένκα και Τάχα Άλι… Οι δύο παίχτες του ΠΑΟΚ που αποκόμισαν εξάρθρωση ώμου στο παιχνίδι του Αγρινίου απέναντι στον Παναιτωλικό, ταξίδεψαν στη Γερμανία και υποβλήθηκαν στις απαραίτητες επεμβάσεις σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας και ο Σουηδός εξτρέμ χειρουργήθηκαν στο Μόναχο και πλέον αφήνουν πίσω τους το πρώτο και δύσκολο κομμάτι της περιπέτειάς τους, περνώντας στο στάδιο της αποκατάστασης.

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