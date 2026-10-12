Ο Δημήτρης Πέλκας χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα του ΠΑΟΚ, ενώ έκανε λόγο για λανθασμένη νοοτροπία και έλλειψη σοβαρότητας.

Με τον Κένεθ Βάργκας να πετυχαίνει δύο γκολ, η Καλαμάτα συνέτριψε με 3-1 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το δεύτερο φετινό της τρίποντο στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, η Μαύρη Θύελλα στέρησε στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να «αναρριχηθεί» στην κορυφή.

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