Γεγονότα που δεν συνάδουν με ποδοσφαιρικό αγώνα διαδραματίστηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, κατά τη διάρκεια του ματς του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό για την 25η αγωνιστική της Super League.

Μερίδα των οπαδών του «δικεφάλου» του Βορρά κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και ανάγκασαν μερικούς δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου όπου έμειναν φρουρούμενοι. Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν το υπόλοιπο της αναμέτρησης,

Στο ημίχρονο του παιχνιδιού, που βρήκε προηγούμενο τον ΠΑΟΚ με 1-0, ορισμένοι δημοσιογράφοι με δική τους ευθύνη επέστρεψαν στις θέσεις τους, ενώ κάποιοι άλλοι αφού πήραν τις απαραίτητες εγγυήσεις των αστυνομικών δυνάμεων αποχώρησαν ειρηνικά από το γήπεδο.