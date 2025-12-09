Άσχημα είναι τα νέα που προέκυψαν για τον ΠΑΟΚ αναφορικά με τον τραυματισμό του Γιώργου Γιακουμάκη στο ντέρμπι με τον Άρη.

Ο διεθνής επιθετικός υπεβλήθη σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στον αριστερό τετρακέφαλο, με τη διάγνωση αυτή να θέτει ουσιαστικά εκτός για τα υπόλοιπα παιχνίδια της ομάδας μέσα στο τρέχον έτος.

Η επιστροφή του Γιακουμάκη εκτιμάται τον Ιανουάριο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να τοποθετηθεί χρονικά με ακρίβεια.

Η κατάσταση του θα εκτιμάται από τους ιατρούς της ομάδας και ανάλογα θα αποφασιστεί το πότε θα μπορέσει να αγωνιστεί και πάλι.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη ο Γιακουμάκης θα χάσει τα παιχνίδια με Λουντογκόρετς (11 Δεκεμβρίου), Ατρόμητο (14.12), Μαρκό (17.12) και Παναθηναϊκό (21.12).

Όπως είναι φυσικό η απουσία του συνιστά μεγάλο πλήγμα για τον «δικέφαλο» του Βορρά, ο οποίος καλείται να πορευτεί με τον Τσάλοφ και τον Μύθου το διάστημα που θα είναι εκτός ο Κρητικός φορ.