Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε από πολύ νωρίς με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Άντερλεχτ στην Τούμπα, όμως δεν εγκατέλειψε τη «μάχη». Παρά το γρήγορο γκολ των Βέλγων, πίεσε μέχρι το τέλος, δημιούργησε πληθώρα ευκαιριών αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης και θα τα παίξει όλα για όλα για την πρόκριση στον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League στη ρεβάνς σε μία εβδομάδα.

Ο Δικέφαλος του Βορρά δέχτηκε ψυχρολουσία μόλις στα 17 δευτερόλεπτα, με τον Τσβέτκοβιτς να βάζει την Άντερλεχτ μπροστά στο σκορ. Η ομάδα του Λίσι όμως αντέδρασε, πίεσε ασφυκτικά τους Βέλγους και τους έκλεισε στα καρέ τους, αλλά πλήρωσε την έλλειψη αποτελεσματικότητας στις ευκαιρίες που δημιούργησε.

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