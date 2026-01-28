Στο νοσοκομείο που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση οι τρεις τραυματίες από το δυστύχημα της Ρουμανίας βρέθηκε η πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι Λιλή Γραμματίκα.

Διαβάστε περισσότερα στo paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΠΑΟΚ #Πρέσβης Ελλάδας #Ρουμανία #τραγωδία