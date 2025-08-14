Απόφαση ή… κίνηση τακτικής; Όπως και να’ χει, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, διέψευσε εκ νέου δημοσίευμα στην Τσεχία περί πρότασης 16 εκατ. ευρώ από τον ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζοντας πως ο Χρήστος Ζαφείρης δεν θα πωληθεί αυτό το καλοκαίρι.

Μάλιστα, διέψευσε πως η ομάδα του αναζητεί αντικαταστάτη, αλλά και ότι ο 22χρονος Έλληνας μέσος έχει κρούσεις από Ολυμπιακό ή αγγλικές ομάδες, όπως γράφτηκε στην Τσεχία.

«Με εντυπωσιάζει πραγματικά το τι είναι ικανός να κάνει ο Τύπος στην «υπόθεση Ζαφείρης». Η τρίτη πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει φτάσει ποτέ.

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ήδη ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον παίκτη να φύγει σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο. Επομένως, δεν αναζητούμε πλέον κανέναν παίκτη για τη μεσαία γραμμή.

Ο Βέτλεσεν δεν βρίσκεται ούτε καν στη λίστα με τους παίκτες που παρακολουθούμε, πόσο μάλλον να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις για εκείνον. Δεν υπάρχει καμία νέα πρωτοβουλία από τον Ολυμπιακό ή από αγγλικούς συλλόγους. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο πολύ μπορεί να στηθεί μια εικονική πραγματικότητα», ανέφερε.

Πηγή: sport-fm.gr