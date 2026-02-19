Αρκετά αισιόδοξη εμφανίστηκε η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίγο, πριν την αναχώρηση της ομάδας για τη Θεσσαλονίκη, για τον αγώνα της Τούμπας απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η ίδια προέβλεψε νίκη των Ισπανών με 1-2, τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα της δεν ταξιδεύει ποτέ με την αίσθηση του φαβορί.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που φτάσαμε ήδη σε αυτό το παιχνίδι. Πάντα πιστεύω ότι θα κερδίσουμε, οπότε πάμε με ένα 1-2», δήλωσε η Μουρίγο, σημειώνοντας ότι ο αγώνας θεωρείται από τους πιο δύσκολους της σεζόν και ότι η Θέλτα θα τον αντιμετωπίσει με τη μέγιστη σοβαρότητα.

